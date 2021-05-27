Я – не я, и лошадь не моя. Санду отрицает вмешательство в выборы, но будет продолжать призывать людей голосовать за ПДС

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Майя Санду отрицает своё вмешательство в избирательную кампанию по досрочным парламентским выборам. При этом она намерена продолжать призывать граждан голосовать “только за честных депутатов”, которые, как она, вероятнее всего, считает, есть только в ПДС. Заявление было сделано в рамках программы на частном телеканале после того, как организация “Promo-lex” выявила случай вмешательства Санду в кампанию в пользу партии “Действие и солидарность”.

Санду предположила, что это касается её призыва к диаспоре зарегистрироваться для участия в голосовании 11 июля. Вмешательством она это не считает.

– С моей точки зрения, это не вмешательство. Там не было ни названия, ни слогана какой-то партии. Был лишь призыв принять участие в регистрации, и я продолжу призывать граждан участвовать в голосовании и голосовать только за честных депутатов. Я не собираюсь отказываться от своего словаря, а представителей “Promo-lex” прошу выражаться яснее, – сказала она.

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