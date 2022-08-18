“Я должна покупать одежду для всяких там встреч”: Санду рассказала, на что тратит зарплату (ВИДЕО)

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16800 леев – столько Майя Санду получила в качестве зарплаты в июле. В интервью esp.md президент рассказала, на что тратит деньги.

– Я должна покупать одежду больше, чем раньше, потому что у меня всякие там встречи. Конечно, кушаю. Сейчас, конечно, без путешествий – нет времени, и в такой кризис не получается, – сказала она.

Майя Санду также заверила, что на заграничные поездки она тратит меньше, чем Игорь Додон, а пользы от её визитов куда больше.

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