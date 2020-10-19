Известный музыкант рассказал, почему 1 ноября будет голосовать за Игоря Додона (ВИДЕО)

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Продюсер группы «Миллениум» Влад Горгос отмечает, что Игорь Додон – настоящий хозяйственник, патриот и семьянин. Более того, подчеркивает он, именно этот кандидат проявляет особый интерес к решению проблем в области культуры в нашей стране.

– Его участие я видел собственными глазами. Культура – это не какой-то объект, это поколения, которые должны расти образованными и брать пример со старших. Культура – это бережное отношение к природе, это патриотизм, это гордость за свою страну. Если у нас будет всё это, мы обязательно продолжим существовать как народ, и Игорь Додон это прекрасно понимает, – подчеркнул Горгос.

Напомним, президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября.

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