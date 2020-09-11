Известные деятели культуры были удостоены государственных наград (ФОТО, ВИДЕО)

Известные деятели культуры были удостоены государственных наград (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон вручил высокие награды группе граждан Республики Молдова на основании ранее подписанных им указов. Ордена и медали присуждены в знак высокой оценки их особых заслуг перед государством, за долгую и упорную работу в области культуры, образования, медицины, науки, спорта.

Награжденные активно популяризируют молдавскую культуру; на протяжении многих лет они зарекомендовали себя активной общественной деятельностью, внеся вклад в продвижение моральных и духовных ценностей, и высокими профессиональными навыками, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. Он поблагодарил всех за их активность, профессиональную самоотдачу и пожелал им дальнейших успехов и новых достижений.

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