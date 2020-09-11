Известные деятели культуры были удостоены государственных наград (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон вручил высокие награды группе граждан Республики Молдова на основании ранее подписанных им указов. Ордена и медали присуждены в знак высокой оценки их особых заслуг перед государством, за долгую и упорную работу в области культуры, образования, медицины, науки, спорта.

Награжденные активно популяризируют молдавскую культуру; на протяжении многих лет они зарекомендовали себя активной общественной деятельностью, внеся вклад в продвижение моральных и духовных ценностей, и высокими профессиональными навыками, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. Он поблагодарил всех за их активность, профессиональную самоотдачу и пожелал им дальнейших успехов и новых достижений.

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