Израильские учёные предрекают возвращение дельта-штамма и новую волну пандемии

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Израильские исследователи считают, что летом возможна новая волна глобальной заболеваемости коронавирусом из-за возвращения дельта-штамма. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Профессор Университета Бен-Гуриона в Негеве Ариэль Кушмаро отмечает, что “пандемия ещё не закончилась, и, предположительно, рано или поздно начнётся новая волна, летом или в конце лета”. Учёный руководит лабораторией исследования сточных вод, в которой и был проведён анализ вероятности новой волны коронавируса. Мониторинг сточных вод показал не только масштабы распространения актуального вируса, но и наличие его вариантов.

Результаты исследования выявили, что даже на пике волны штамма “омикрон” вариант “дельта” не исчез полностью. Это связано с его высокой резистентностью, пишет tass.ru.

– В прошлом мы увидели, что при распространении одного штамма другие исчезают. Но этого не случилось с “дельтой”, который, кажется, обладает определённой способностью выживать, – отметил Кушмаро.

В Израиле полагают, что “омикрон” и его подварианты в скором времени могут исчезнуть, но дельта-штамм вполне способен запустить новый виток глобального заражения. До этого момента, как считают учёные, он останется в так называемой серой зоне, пока не появятся условия для широкого распространения среди людей. При этом сам вариант “дельта” может видоизмениться и начать распространяться уже в новой форме.

Кушмаро и его команда полагают, что результаты их исследований применимы не только в Израилю, но и к остальным странам.

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