Израиль закрыл границы для иностранцев до 1 сентября

Израиль закрыл границы для иностранцев до 1 сентября

Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев в страну до 1 сентября. Такое решение было принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. 

Согласно пресс-релизу, опубликованному посольством РМ в Израиле, иностранцы могут выехать из Израиля через аэропорт “Бен-Гурион”. Кроме того, власти Израиля сообщают, что в случае необходимости держатели виз типа B2 (туристические), срок действия которых истекает, могут обратиться в территориальные отделения Министерства внутренних дел Израиля для продления срока пребывания, передаёт unimedia.info.

Стоит отметить, что жители Израиля обязаны носить маску в общественных местах и ​​на работе, а также соблюдать социальную дистанцию и другие меры индивидуальной защиты. В стране также запрещено проводить массовые мероприятия с участием более 10 человек в закрытых помещениях и 20 человек на воздухе.

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