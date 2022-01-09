Израиль разрешил въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

Израиль разрешил въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

Иностранные туристы, привитые одобренными Всемирной организацией здравоохранения препаратами, либо вакцинированные “Спутником V” при условии положительного серологического теста после прилета, а также переболевшие коронавирусом и имеющие соответствующий сертификат, смогут въезжать на территорию Израиля с 9 января.

По данным минздрава еврейского государства, для въезда иностранцы обязаны получить две дозы вакцины, причем ко дню их въезда на территорию Израиля должно пройти не менее 14 дней со дня получения второй дозы и не более 180 дней в день их выезда, передаёт rg.ru.

Что касается переболевших коронавирусной инфекцией, они должны иметь сертификат о выздоровлении, который поддается электронной проверке минздравом Израиля на основании положительного результата молекулярного анализа (ПЦР).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md