Израиль приостановит авиасообщение с другими странами до конца января

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Правительство Израиля в воскресенье приняло решение приостановить все рейсы иностранных авиакомпаний с 26 по 31 января. Меры были приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

– Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы — герметично “запечатать” страну, — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

При этом рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также воздушной скорой помощи будут разрешены. В правительстве добавили, что позже будет объявлено об ограничениях и для израильских авиаперевозчиков. Граждане Израиля смогут вылететь из страны только по причине лечения за рубежом, судебных разбирательств, похорон или в целях эмиграции, передаёт iz.ru.

Власти Израиля с 7 января ввели в стране двухнедельный карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Нетаньяху тогда заявлял, что Израиль находится в эпицентре «глобальной эпидемии, которая распространяется с рекордной скоростью вместе с британской мутацией».

В конце декабря в Израиле стартовала вакцинация от коронавируса. В стране используется препарат компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. До сих пор в Израиле после прививок от коронавируса скончались два человека: одному было 75 лет, другому — 88.

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