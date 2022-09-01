Изобретено лазерное устройство, которое заряжает гаджеты с расстояния 30 метров

Изобретено лазерное устройство, которое заряжает гаджеты с расстояния 30 метров

Учёные из Седжонского университета в Южной Корее разработали технологию беспроводной передачи энергии с помощью инфракрасного луча. Новый метод позволяет заряжать электронные гаджеты с расстояния 30 метров, не используя провод.

Состоит система беспроводной зарядки из двух частей. Первая – это передатчик с волоконным усилителем, который генерирует инфракрасный луч с центральной длиной волны 1550 нм. Такой диапазон является наиболее безопасным для глаз и кожи. Вторая часть – приёмник. В нём установлен ретрорефлектор со сферической линзой, который повышает эффективность зарядного устройства при передаче энергии, пишет mir24.tv.

Если на пути инфракрасного луча возникнет препятствие, излучатель самостоятельно переключится в энергосберегающий режим.

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