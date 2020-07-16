“Изобретательный” мужчина угнал велосипед и отправился на нём на работу

“Изобретательный” мужчина угнал велосипед и отправился на нём на работу

В милицию обратился 48-летний житель села Парканы. Из его сарая пропало два велосипеда и бензопила.

Сотрудники уголовного розыска Бендер раскрыли кражу всего за несколько часов. Оперативники задержали 34-летнего сельчанина, ранее дважды судимого. Месяц назад он по найму красил забор в домовладении заявителя. Тогда и приметил чужое добро.

В ночь на 15 июля подозреваемый незаметно проник в сарай, украл 2 велосипеда и электроинструмент. Утром на украденном транспорте отправился на работу в Тирасполь.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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