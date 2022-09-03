Изобретательный молдаванин спрятал поддельный документ в обуви

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В пункте пропуска “Леушены” проверили пассажиров рейса Молдова-Нидерланды. Внимание пограничников привлёк 28-летний бельчанин.

Во время дополнительных проверок в обуви мужчины обнаружили румынское удостоверение личности со следами подделки. Гражданин признался, что купил документ за 100 евро, чтобы легче трудоустроиться.

Во втором случае у жителя Дрокиевского района, возвращавшегося домой из Германии, в бумажнике нашли румынские водительские права. Проверка показала, что документ содержит признаки подделки. Мужчина рассказал, что получить документ ему помогли в Германии за 200 евро.

Сомнительные документы изъяты, расследование продолжается.

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