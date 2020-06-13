Изнасиловавший своих падчериц мужчина сядет в тюрьму на 18 лет

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Мужчину, который изнасиловал своих падчериц, оставленных на его попечении, приговорили к 18 годам лишения свободы. Приговор был вынесен после того, как районная прокуратура доказала вину подсудимого по двум уголовным статьям: изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Согласно материалам дела, все произошло в период с 2017 до 2018 года, когда мама девочек находилась за границей на заработках, а дочери осталась на попечении отчима. В течение года 27-летний подсудимый насиловал падчериц 11 и 12 лет. Вся правда всплыла в начале 2020 года, когда в семье вспыхнула ссора, а мужчина чуть не избил мать девочек. Его задержали.

Приговор не окончательный и может быть обжалован.

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