Изнасиловавший школьницу таксист получил 12 лет лишения свободы

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Кишинёвский суд приговорил 39-летнего мужчину к 12 годам тюрьмы за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-ти лет.

Подсудимый, работая таксистом, предложил вышедшей из школы девочке подвезти её. Последняя согласилась и села в машину. Мужчина вывез несовершеннолетнюю на окраину города и изнасиловал её.

Стоит отметить, что гражданин не признал свою вину. Приговор может быть обжалован.

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