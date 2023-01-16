Изнасиловавший дочь мужчина получил 12 лет тюрьмы

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Унгенский суд осудил мужчину на 12 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также за детскую порнографию.

Подсудимый, которого суд обязал не приближаться к дому, где жили трое его несовершеннолетних детей, умышленно нарушил предписание и выманил свою несовершеннолетнюю дочь в заброшенный дом. Там он принудил жертву к половому акту, при этом сделал фото обнаженной несовершеннолетней на телефон.

Подсудимый полностью признал свою вину, в связи с чем приговор рассмотрели в упрощённом порядке.

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