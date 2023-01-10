Изнасилование несовершеннолетней в Теленештах: задержаны двое подозреваемых

Изнасилование несовершеннолетней в Теленештах: задержаны двое подозреваемых

Прокуратура Теленештского района ведёт расследование уголовного дела, возбуждённого по факту изнасилования несовершеннолетней.

Как было установлено, мужчина и его несовершеннолетний приятель пригласили девочку-подростка сесть в машину. Компания выехала на окраину села, где не достигшую 14-летнего возраста школьницу силой заставили вступить в сексуальные отношения.

Через несколько дней насильников задержали, им предъявлено обвинение. Расследование инцидента продолжается.

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