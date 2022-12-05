Изнасиловали школьницу: двое мужчин проведут за решёткой 11 и 15 лет

Изнасиловали школьницу: двое мужчин проведут за решёткой 11 и 15 лет

Двое мужчин 24 и 27 лет приговорены к 15 и 11 годам тюремного заключения соответственно за изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путём угроз склонили к половому акту несовершеннолетнюю жительницу Калараша.

На протяжении уголовного процесса подсудимые находились под предварительным заключением.

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