Изнасиловал ребёнка: злоумышленника приговорили к 8 годам тюрьмы

Изнасиловал ребёнка: злоумышленника приговорили к 8 годам тюрьмы

30-летнего мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа.

По данным прокуратуры, летом прошлого года мужчина изнасиловал в извращённой форме 8-летнюю девочку. С учётом того, что подсудимый признал свою вину, ему снизили срок на треть и приговорили к 8 годам тюрьмы, пишет gagauzinfo.md.

Прокуратура назвала решение слишком мягким и сообщила, что обжалует его. Правоохранители требуют приговорить мужчину к 12 годам лишения свободы.

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