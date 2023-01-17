Измерить нельзя, жирное не есть

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Какие мифы о холестерине надо развенчать?

Анна Шатохина

Холестерин – один из важнейших элементов. Ведь известно, что он крайне необходим организму человека. Но при этом его нередко боятся, так как связывают с сердечными приступами. Выработка холестерина до сих пор окутана множеством разнообразных мифов и домыслов. Каких же, «АиФ» рассказал врач-кардиолог Егор Новиков.

«Холестерин – это воскообразное вещество, которое находится в крови. Он необходим организму для воспроизводства здоровых клеток. Однако, если уровень такого вещества в кровеносных сосудах высок, может начаться отложение жира. На этом фоне возникнут трудности с продвижением крови по артериям. Также не стоит забывать о риске того, что такое отложение может стать причиной повреждения сосуда, когда возникает тромб, приводящий в итоге к инфаркту или инсульту», – предупреждает кардиолог Новиков.

Утверждение первое: свой уровень холестерина не изменить, если он дошёл до тех или иных значений, то уже на нём и зафиксируется.

С уровнем холестерина вполне возможно работать. Для начала стоит сдать анализ на выяснение имеющихся цифр. Это легко делается в любой лаборатории – достаточно просто сдать кровь.

Чтобы изменить свой уровень холестерина в более здоровую сторону, отмечает Егор Новиков, рекомендуется следующее:

надо есть здоровую пищу с ограничением потребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров;

подключить физическую активность;

отказаться от вредных привычек, особенно актуально это для курения, так как оно повреждает кровеносные сосуды, ускоряет процесс затвердевания артерий и существенно увеличивает риск развития заболеваний сердца.

Также стоит обращать внимание на наследственный фактор. «Если у родителей и других ближайших родственников регулярно отмечается повышенный уровень холестерина, то следует чаще встречаться с врачом и проходить обследования, чтобы удерживать его на здоровой отметке», – рассказывает специалист.

Холестерин необходим организму для воспроизводства здоровых клеток. Однако высокий уровень этого вещества может навредить организму, поэтому его надо держать под контролем.

Утверждение второе: холестерин – это абсолютное зло.

Его постоянно боятся, про него слышно всё в основном негативное, а рекомендации всё чаще даются из числа: надо снижать уровень холестерина, иначе будут проблемы с сердцем. Так действительно ли он является таким злом и опасностью?

Холестерин, как говорит Егор Новиков, требуется организму для ряда важнейших задач – в их числе выработка гормонов и клеток. Вещество курсирует по организму с помощью крови – здесь оно расходится в составе белков – липопротеинов. Есть два типа таких белков:

липопротеин низкой плотности (ЛПНП), его же называют «плохим» холестерином;

липопротеин высокой плотности (ЛПВП), он же «хороший» холестерин.

«Когда происходит накопление слишком большого количества липопротеина низкой плотности, то именно этот вариант и может накапливаться в стенках сосудов. Высокий же уровень “хорошего” холестерина, наоборот, способен снизить риски сердечно-сосудистых патологий», – поясняет специалист. Так что абсолютным злом холестерин не является.

Утверждение третье: повышение холестерина всегда можно распознать по ряду внешних признаков.

Нет, это не так, отмечает кардиолог Новиков. Предупреждающие признаки повышения показателя такого вещества обычно не встречаются. Человек может даже не догадываться и не подозревать, что у него в крови преобладает нездоровый холестерин. И нередки ситуации, когда он об этом узнаёт лишь на фоне случившегося инфаркта или инсульта. «Чтобы избежать такой проблемы, стоит заранее беспокоиться о своём здоровье и самостоятельно проверять уровень своего холестерина – делать это стоит хотя бы раз в пять лет», – советует кардиолог.

Однако всё же иногда на коже могут проявиться «симптомы» накопления нехорошего холестерина. Обычно индикатором выступают желтоватые наросты, которые называют ксантомами. Обычно такие обнаруживаются на веках.

Утверждение четвёртое: снизить уровень холестерина поможет отказ от мяса и яиц.

«Как правило, продукты с высоким содержанием холестерина включают в себя и большое количество насыщенных жиров. Последние как раз и могут повышать уровень «плохого» холестерина в крови. Эти вещества в большом количестве содержатся в продуктах животного происхождения, например красном мясе, масле, яйцах, сыре. Так что с ними стоит быть поаккуратнее. Стоит дозировать их в рационе», – советует врач.

Для более хорошего самочувствия и поддержания здорового уровня холестерина в крови стоит отдать предпочтение в рационе продуктам с большим количеством клетчатки, например, овсянке и бобам, полезным ненасыщенным жирам (авокадо, оливковое масло, орехи).

Утверждение пятое: людям в возрасте до 40 лет можно не проверять свой уровень холестерина.

Возраст не является основополагающим фактором при принятии решения о необходимости сдачи анализа, отмечает кардиолог Новиков.

Регулярно проходить анализ (не реже раза в три года) следует людям из групп риска, независимо от их возраста. К таким группам, подчеркивает Егор Новиков, относят:

Тех, у кого высокий уровень «плохого» холестерина. Например, он был выявлен в результате каких-то обследований или есть генетический фактор. Если тут не взять холестерин под контроль, его уровень будет расти и дальше. И этот фактор повышает риски развития сердечных заболеваний в молодом возрасте.

Людей с сердечно-сосудистыми патологиями – у них артерии могут быть сужены сами, препараты же, предназначенные для коррекции уровня холестерина, помогают снизить риски для сердца и сосудов.

Людей с диагнозом «сахарный диабет». Такое заболевание снижает уровень хорошего показателя и повышает уровень плохого. В этом случае опять же создаётся угроза для сердца и сосудов.

Холестерин – вещество спорное, но если за ним следить и держать его под контролем, то работать он станет только на пользу.

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Чем опасны холестериновые бляшки?

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом главном»:

– Наличие холестериновой бляшки говорит об атеросклерозе, который начинается с нарушения жирового баланса в крови (содержание «плохого» холестерина растёт, а концентрация «хорошего» резко падает). Дисбаланс мгновенно ведёт к отложению избыточного жира на стенках сосудов. Препаратов, которые могут «растворить» бляшки, не существует. Положительный результат дают соблюдение диеты, физическая активность и применение препаратов, снижающих уровень холестерина (статины).