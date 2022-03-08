Измерение до градуса

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Почему электронные термометры не всегда точны?

Измерение температуры – один из важных параметров контроля состояния человека. Он позволяет вовремя обнаружить отклонения и определить степень борьбы иммунитета с инфекционным возбудителем.

При этом сегодня есть немало различных вариантов термометров, которые обеспечивают получение результата. Однако на практике заметно, что далеко не всегда эти показания точны.

Виды градусников

Так, например, на фоне пандемии коронавируса мерить температуру стали всем подряд на регулярной основе. Очень распространено явление, когда замеры производят при посещении поликлиники, некоторых точек питания и т. д. Используют для этого преимущественно электронные и бесконтактные термометры.

Однако, к удивлению многих, такие приборы нередко показывают странные значения – замечено, что при измерении таким термометром обычно называют показатели 35 градусов, а то и 34. И это явно ниже стандартной температуры тела здорового человека. Естественно, у многих возникают вопросы, а можно ли доверять таким замерам и почему появляется подобное расхождение.

«Принцип действия любого термометра – превращение тепла в показания на шкале. Для этого существуют как обычные ртутные градусники, так и более современные электронные, инфракрасные. Для каждого термометра есть своя приоритетная сфера применения. И у каждого есть свои плюсы и минусы, – говорит врач-терапевт Татьяна Романенко. – Классика жанра – это ртутные термометры. До недавнего времени мы и не подозревали о других. Это один из самых точных вариантов измерения, погрешность не превышает 0,1 градуса. Но у них есть минусы. Они хрупкие и недолговечные. Легко могут разбиться. И опасность ртути внутри тоже высока.

Существуют термометры галинстановые, где вместо ртути – сплавы металлов: это галлий, индий и олово. Такая смесь металлов называется галинстан. Она безопасна, разбить такой градусник не страшно. Но у них есть минус – ими сложно пользоваться. Чтобы «сбить», нужно очень сильно потрясти, это действительно требует больших усилий, и, как правило, трясти приходится долго.

Совсем другое дело – электронные. Они и выглядят красиво. Но вопреки существующему мифу, тоже могут разбиться. Так что с ними тоже нужно обращаться бережно».

Откуда погрешности?

Основной минус достаточно точного градусника – ртутного – долгое измерение параметров. 5 – 10 минут высиживать не все хотят и готовы. Поэтому выбирают более удобные варианты. Но почему же сбоят цифровые термометры?

«Почему их обвиняют в погрешностях? Считается, что они измеряют температуру буквально за секунды. В этом-то и проблема. Зачастую температура не успевает точно определиться. Измерять им нужно столько же, сколько и ртутным градусником. Да, он пищит, когда измерение закончено. Но я советую игнорировать этот сигнал и измерять 5 – 7 минут. Другое дело, что некоторые модели отключаются сразу после звукового сигнала – обращайте на это внимание при покупке. Есть модели, которые позволяют продолжить измерение после звука.

Почему обнаруживается неточность электронных термометров? Потому что термометр должен прореагировать с основной теплонесущей средой – кровью. Чем меньше тканей (организма) отделяет градусник от крови, тем быстрее и точнее идёт измерение температуры. Поэтому если мы используем такие места, как прямая кишка или ротовая полость, то измерение идёт быстрее. А вот в подмышечной впадине значительно больше тканей, и измерять нужно дольше. Как минимум 5 – 7 минут.

Ещё одно замечание: электрические термометры нужно беречь от вибрации, прямых солнечных лучей и электроприборов, чтобы они продолжали нормально работать. Есть и необходимость калибровки, лучше их менять раз в год. Что касается инфракрасных термометров, то плюсы в том, что их можно использовать на расстоянии, не дезинфицировать после каждого применения, удобно для измерения в коллективе. Но точность измерений страдает – связано это опять же со степенью контакта с кровеносными сосудами. Он от них удалён», – отмечает Татьяна Романенко.

Инфракрасные – для педиатрии

Ещё один современный вариант, который показывает хорошие показатели и измеряет достаточно точно и комфортно, отмечает специалист, – инфракрасные термометры. «Инфракрасные больше используются в педиатрии, потому что там важно – 39 у ребёнка или всё-таки 37. Это мы с помощью градусника такого увидим. И тем более ребёнок не всегда готов измерять 7 минут ртутным.

У инфракрасных есть правила использования: обычно в инструкции строго прописано, где измерять: ушная раковина, лоб или виски. Нужно следовать инструкции», – подчёркивает терапевт.

Поэтому стоит понимать, что максимально точной температуры в условиях массового измерения получить не удастся. Но если показатели будут зашкаливать за нормальные и сильно превышать норму, то даже на электронном термометре в каком-либо учреждении это будет видно. Тем более, если у человека высокая температура, он это почувствует и без всяких градусников по головной боли, ломоте в теле и слабости. И естественно, если такие симптомы появились, лучше никуда не ходить, а вызвать врача и начать лечение, чтобы минимизировать риски осложнений.

Анна Шатохина

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Отвечает известный терапевт Александр Карабиненко:

– Подошвы ног рефлекторно связаны с носоглоткой. Поэтому, если вы не закаляетесь, не купаетесь в проруби и не ходите босиком по снегу, то промокшие и замёрзшие ноги 100% станут причиной затяжной простуды, ринита или бронхита.

Принимаем меры

Начинать действовать нужно незамедлительно – бактерии и вирусы размножаются в организме с огромной скоростью, поэтому промежуток времени, в течение которого можно нейтрализовать болезнь, очень непродолжительный. Лучший результат дают меры, которые были предприняты при первых же симптомах начинающейся простуды.

Греем себя

Выпейте горячий чай с мёдом, лимоном или малиной. При желании в напиток можно добавить чайную ложку коньяка. Рекордсмен по согреву – имбирный напиток, который также известен своими противовоспалительными свойствами. Пейте маленькими глотками. Самый надёжный показатель согревания – появление испарины на лбу.

Опустите ноги в горячую воду. Горячие ножные ванны вызывают прилив крови к стопам. Доказано, если правильно попарить ноги (в течение 8 – 10 минут, постепенно повышая температуру с 37 до 40 – 45 градусов), можно не только согреться, но и уменьшить отёчность заложенного носа. После этого разотрите подошвы ног (можно нанести согревающий крем) и наденьте шерстяные носки. Нет возможности парить ноги? Опустите в горячую воду руки – это вызовет рефлекторный прилив крови к стопам. Перед сном в носки можно насыпать 1-2 чайные ложки горчичного порошка. В нём содержится большое количество эфирных веществ, которые обеспечивают длительное согревание стоп.

«Разложим» нос без лекарств

Паровые ингаляции

Один из самых эффективных способов борьбы с заложенным носом. Добавьте в кипяток несколько капель эфирного масла ментола или эвкалипта, накройте голову полотенцем и подышите над паром. Эвкалипт и ментол обладают противовоспалительными свойствами и заметно облегчают дыхание. Неплохо, если помимо этих масел вы добавите в воду корицы

– она поможет согреться и пропотеть. Только будьте осторожны и не опускайте лицо слишком низко, чтобы не обжечься.

Массаж носовых пазух

Втирайте с область носовых пазух небольшое количество – буквально со спичечную головку – разогревающей мази. Это быстро очистит нос. Глаза держите закрытыми – едкие мази их раздражают.

Избавимся от боли в горле

Медленно пожуйте:

кусочек лимона вместе с цедрой;

мёд в сотах.

Обмотайте шею шерстяным шарфом.

Сухое тепло – лучшее вспомогательное средство при боли в горле и для профилактики.

Лидия Юдина