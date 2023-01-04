Изменились правила нахождения в Молдове машин с иностранными номерами

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Автомобили, ввезённые в Молдову гражданами, которые проживают в другом государстве и имеют иностранные водительские права, не могут находиться в республике более 180 дней в течение 12 месяцев.

Новое правило вступило в силу с 1 января 2023 года, являясь частью Налогово-таможенной политики на текущий год, передаёт gagauzinfo.md.

До недавних пор водители с иностранными правами могли находится в Молдове и ездить на своих авто с иностранными номерами до трёх лет.

В случае вопросов по поводу новых правил ввоза транспортных единиц в Молдову граждане могут позвонить в Таможенную службу по номеру +373 22 78-88-88.

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