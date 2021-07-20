Изменения в работе общественного транспорта в столице: важная информация для кишинёвцев

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Управление электротранспорта Кишинёва сообщает, что движение дополнительного маршрута троллейбуса “D” временно приостанавливается, а троллейбусы №21 и 22 частично возвращаются к прежним маршрутам.

Так, троллейбус №21 будет ездить по улицам Алба-Юлия, И. Крянгэ, В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, Михай Витязул и далее по установленному маршруту. №22 – по улицам Алба-Юлия, И. Крянгэ, В. Белинского, В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Троллейбус №1 будет ездить по улицам В. Лупу, Конституцией, И. Крянгэ, В. Белинского, В. Лупу, К. Стере, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре. Маршруты троллейбусов №3, 4 и 35 не изменятся.

В то же время троллейбус №38 будет ездить, как следует ниже:

в сторону улицы Алба-Юлия – от улицы И. Крянгэ по улицам Алба-Юлия, И. Пеливан, Н. Костин и далее по установленному маршруту;

в сторону центра города – от улицы Н. Костин по улицам И. Пеливан, Алба-Юлия, И. Крянгэ, В. Белинского и далее по установленному маршруту.

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