Изменения в дыхании после COVID-19 могут пройти бесследно при ЗОЖ

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Главный внештатный специалист-пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белевский рассказал, что остаточные изменения в дыхательной системе после коронавируса могут пройти бесследно при соблюдении здорового образа жизни, физических тренировках и дыхательной гимнастике.

По его словам, если человек переболел лёгкой формой коронавируса, то практически всё для дыхательной системы проходит бесследно, пишет gazeta.ru. Но если люди заражаются более тяжёлыми формами COVID-19 и лежат в стационаре из-за этого, то это оставляет свой след на здоровье человека на некоторое время.

– Но при соблюдении определённых мероприятий – физических тренировок, дыхательной гимнастики, здорового образа жизни – эти изменения проходят. У некоторых пациентов выздоровление затягивается и занимает достаточно длительное время — до года, а может и больше. Но в подавляющем большинстве случаев все остаточные изменения в лёгких проходят, — рассказал пульмонолог.

Он добавил, что для условно здорового человека достаточно проходить ежегодную диспансеризацию, где проводятся флюорография и спирометрия.

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