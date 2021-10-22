Изъяли на границе: мужчина остался без подаренного ему скутера

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Инцидент произошёл накануне вечером на пропускном пункте “Леушены”.

На въезде в страну был остановлен 52-летний водитель, перевозивший скутер. Во время проверки было установлено, что на двухколёсном транспортном средстве были изменены символы VIN-кода.

Мужчина рассказал, что получил скутер в подарок от родственницы из Германии. О нарушениях гражданин не подозревал.

Транспортное средство было конфисковано до проведения экспертизы.

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