Изъяли на границе: молдаванин перевозил наличкой десятки тысяч евро

35-летний мужчина, возвращавшийся из Румынии, скрыл от таможенного контроля 23 тысячи евро.
Инцидент произошёл на КПП “Леушены”. Сотрудники таможенного поста остановили Mercedes. В рюкзаке водителя лежала незадекларированная крупная сумма, пишет realitatea.md.
Средства, превышающие допустимый предел в 10 000 евро, были конфискованы. Обстоятельства выясняются.
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