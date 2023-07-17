Изъяли на границе: молдаванин перевозил наличкой десятки тысяч евро

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35-летний мужчина, возвращавшийся из Румынии, скрыл от таможенного контроля 23 тысячи евро.

Инцидент произошёл на КПП “Леушены”. Сотрудники таможенного поста остановили Mercedes. В рюкзаке водителя лежала незадекларированная крупная сумма, пишет realitatea.md.

Средства, превышающие допустимый предел в 10 000 евро, были конфискованы. Обстоятельства выясняются.

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