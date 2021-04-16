Издевается над людьми: Додон рассказал, какую «чистку» Санду устроила в президентуре и Службе госохраны (ВИДЕО)

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Став главой государства, Майя Санду устроила настоящую «чистку» в президентуре и уволила всех, кто окружал Игоря Додона. Об этом он рассказал в рамках нового выпуска своего видеоблога, напомнив Санду, что она будет «начальницей» не всю жизнь, а с людьми так поступать нельзя.

Додон отметил, что, в отличие от Санду, он не уволил никого – включая тех, кто был в президентуре ещё со времён Николая Тимофти и даже Михая Гимпу.

⁃ Она издевается над людьми в президентуре. Я никого не уволил, а она устроила чистку, увольняет всех, кто ей не нравится, – отметил Додон.

Он посоветовал Санду быть человечнее, так как должности приходят и уходят, а отношение к себе граждане помнят.

⁃ Зачем вы издеваетесь над людьми в президентуре, в Службе госохраны. Зачем? Я себе такого не позволял. Все, кто окружал меня в Службе госохраны, были уволены. Все. Люди с семьями, молодые люди, с детьми. Когда я пришел в президентуру, я не уволил ни одного человека. Те, кто работал, работал и дальше. У нас были нормальные взаимоотношения. А как вы себя ведете, госпожа Майя Санду, с людьми? Вы должны себя правильно вести со всеми людьми, не только с теми, кто вам аплодирует – толпа сторонников в «Фейсбуке», большинство которых нет в Молдове, и тролли, – подытожил он.

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