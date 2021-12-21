Издалека не видно

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Как гаджеты приводят к близорукости и что с этим делать

Количество людей с близорукостью, или по-научному миопией, растёт, отмечают врачи. Почему и как с этим справляться, рассказала врач-офтальмолог Ирина Ильинская.

Рост близорукости врачи связывают с использованием компьютеров. Документооборот происходит преимущественно в электронном виде. А работа с компьютером часто сопровождается спазмом аккомодации и зрительным утомлением при работе на разных уровнях освещённости, отмечает Ирина Ильинская.

Кроме того, отсутствуют стандарты экранов, освещения и оптического разрешения. «Большинство офисных работников проводят за компьютером по 6–8 часов в день, что приводит к развитию синдрома сухого и красного глаза и, как следствие, к раннему применению медикаментозной терапии. Все эти факторы в совокупности и приводят к подобным жалобам», – говорит специалист.

Гаджеты по очереди

Так насколько же вредят глазу разные варианты гаджетов – от компьютеров до электронных книг? И может ли сказаться негативно традиционное бумажное издание?

«В период глобальной компьютеризации о негативном влиянии электромагнитного излучения на организм человека (на его «зрительный анализатор») говорят врачи многих специальностей. Это связано с целым рядом вредных факторов. Например, доказано, что видимый свет в синем спектре способствует снижению выработки мелатонина и нарушению циркадного ритма. Это может приводить к возникновению бессонницы, появлению головных болей, ухудшению памяти и зрения. Поэтому непосредственно перед отходом ко сну убираем телефон подальше!», – говорит Ирина Ильинская.

Кроме того, говорит она, многие исследования последних лет подтверждают, что использование гаджетов со светодиодными экранами перед сном приводят к значительному ухудшению зрения. Этот вывод основан на том, что синий свет экранов вреден для сетчатки глаза, так как он снижает скорость кровотока в сосудах сетчатки, а это приводит к нарушению её питания и необратимым повреждениям. К тому же, вероятно, он способствует прогрессированию дегенерации центральной зоны сетчатки (т. н. макулодистрофия) и образованию токсичной формы ретинола (химического вещества в сетчатке глаза), которая может повредить нервные клетки сетчатки.

«Опять же, не стоит забывать про развитие синдрома сухого глаза (ССГ), знакомого многим из нас. Важно помнить, что экран смартфона более трёх часов в день неизбежно приводит к ССГ. К этому выводу пришли корейские учёные, опубликовавшие свои материалы в специализированном журнале для офтальмологов «BMC Ophthalmology», – говорит специалист.

Что происходит при ССГ? Уменьшается выработка слёзной жидкости, а глаза краснеют и воспаляются. Причина такой взаимосвязи довольно простая: глядя на экран, мы реже моргаем, глаз реже омывается слёзной жидкостью, объясняет Ирина Ильинская. Врачи обследовали около тысячи детей в возрасте 7–12 лет. Не испытывали проблем с глазами только те, кто пользовался смартфонами меньше 40 минут в сутки. Интересно, что через месяц после сокращения времени использования гаджетов количество детей с ССГ значительно уменьшилось.

Глаз человека в норме должен постоянно переключаться с ближних объектов на дальние. Это поддерживает глазные мышцы в тонусе. А вот постоянная работа в режиме ближнего видения увеличивает риски ухудшения остроты зрения и близорукости, подчёркивает специалист.

Как справляться

Как же минимизировать вред? Стоит ли использовать традиционные упражнения?

«В глазу есть цилиарная мышца. Она отвечает за перемещение взгляда между объектами, находящимися на близком или далёком расстоянии (это называется аккомодация). Эта функция позволяет менять фокусное расстояние за счёт изменения кривизны хрусталика, и нарушения в её работе повлекут за собой соответствующие нарушения зрения.

Чтобы одинаково чётко видеть и близкие, и далеко расположенные объекты, часто советуют тренировать цилиарную мышцу при помощи комплекса специальных упражнений. Они эффективны и полезны детям, пока глазное яблоко растёт, взрослым без проблем со зрением, с диагностированными миопией, астигматизмом, дальнозоркостью. Словом – всем. Но важно использовать специально разработанный комплекс упражнений для каждой конкретной категории», – отмечает Ирина Ильинская.

Есть и дополнительные варианты. Например, линзы, меняющие форму роговицы на время, за счёт чего заставляют лучи преломляться правильно.

«В последнее время набирает популярность коррекция жёсткими контактными линзами. Они первыми появились на рынке офтальмологической продукции. В сознании потребителей ассоциируются с отсутствием комфорта при ношении (отёк роговицы) и трудностью очищения изделий после использования. Новые модели изготовлены из современных офтальмологических материалов (силикона) и именуются газопроницаемыми (дышащими) линзами. Газопроницаемость – основное условие комфортного ношения контактных изделий. Теперь поверхность линз не лишает роговицу поступления воздуха, что создаёт благоприятные условия для комфортного использования контактной продукции», – говорит Ирина Ильинская.

Силикон отлично пропускает кислород, отмечает специалист. В этом он имеет несравненное преимущество перед силикон-гидрогелем, из которого создают мягкие контактные модели. Сегодня ЖКЛ более безопасны для здоровья глаз, чем мягкие контактные аналоги.

Но самая важная особенность – это коррекция офтальмологических дефектов, связанных с изменением формы роговицы. Если мягкие полностью повторяют форму глазного яблока, то жёсткие её корректируют и устраняют дефекты.

Что же касается очков «для компьютера», тут стоит присмотреться. «За 10-12 часов, которые мы ежедневно проводим за компьютером, на наши глаза выпадает неимоверная нагрузка: они устают, начинают слезиться, зрительная функция ослабляется, а от частого перенапряжения глаз начинаются головные боли. Выход был найден в виде специально разработанных антибликовых компьютерных очков, в которых применяется специальное защитное покрытие, изготовленное из затемнённых видов стёкол. Благодаря особой технологии изготовления они стимулируют частое моргание глаз и улучшают четкость изображения. Этому способствуют особые линзы, отсеивающие отражённые световые лучи, не позволяя нашим глазам фокусировать их и не напрягаться. В процессе компьютерные очки имеют способность поглощать из светового спектра опасные для здоровья глаз ультрафиолетовые лучи», – говорит Ирина Ильинская.

«Антиблики» устраняют вредоносное влияние на органы зрения не только компьютерного экрана, но и ламп с люминесцирующим действием; способствуют снижению зрительной нагрузки и чрезмерного напряжения; защищают глазной хрусталик и сетчатку. Ещё они создают безопасный уровень яркости и дополнительный эффект контрастности экрана; устраняют «синдром усталости» глаз, сохраняя влажность, предотвращая красноту и слезотечение; способствуют комфортному времяпрепровождению за монитором, повышая работоспособность.

Наследственный фактор

Но обвинять одни гаджеты не стоит – близорукость может быть и наследственной. И тут есть ряд советов. «Многие заболевания глазного яблока имеют генетическую обусловленность и могут проявляться в дальнейших поколениях. Следует обращать внимание на врождённые катаракты. Так что пациентам с плохой наследственностью по зрению необходимо находиться под наблюдением офтальмолога и проходить обследование не реже 1-2 раз в год. Также важно правильно распределять зрительные нагрузки, ограничить время использования электронных гаджетов, компьютеров, планшетов», – говорит специалист.

Подготовила Анна Шатохина

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4 полезных упражнения для глаз

Этот комплекс упражнений так и называют – «Чудесные упражнения для глаз».

Найдите точку Цин–мин (она находится в области основания носа, непосредст­венно над внутренней спайкой век. В этом месте есть небольшая впадина на кости). Кончиками мизинцев слабо надавливайте на точку 36 раз.

Найдите точку Сыб-ай (от середины глаза мысленно проведите линию в центральную область щёк). Точка находится на 2 см выше впадины на кости. Указательными пальцами медленными круговыми движениями массируйте 36 раз.

Внешней стороной третьей фаланги указательных пальцев лёгкими растирающими движениями (как бы потирая глаза) массируйте сначала верхние, а затем нижние области глазниц. Упражнение выполняйте по 18 раз сверху и снизу.

Точка Тай-ян – впадинка между наружным углом глаза и наружным концом брови, на расстоянии 2– 2,5 см снаружи от середины расстояния между спайкой век и концом брови. Мягко надавливайте область точек с двух сторон 36 раз.