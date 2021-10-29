Избивал сожительницу: мужчину из Фалешт будут судить за домашнее насилие

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Жителя Фалештского района обвиняют в домашнем насилии по отношению к гражданской супруге. Прокурорам удалось собрать необходимые доказательства и передать дело в суд.

Как было установлено, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ссорился с сожительницей и избивал её. В одном из случаев потерпевшая упала и ударилась головой, а в ходе второго конфликта мужчина ранил потерпевшую в область брюшной полости, причинив серьёзные телесные повреждения.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина и ранее неоднократно совершал акты домашнего насилия. Уголовное дело находится в суде, подозреваемый находится под арестом.

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