Избирательных участков в детских садах Кишинёва, скорее всего, не будет (ВИДЕО)

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В условиях предстоящих выборов президента многие родители обеспокоены тем, где будут располагаться избирательные участки. Обычно под эти цели отводятся детские сады и школы, однако в условиях пандемии COVID-19 это может быть небезопасным.

О том, как избирательный процесс планируют организовать в столице, подробнее рассказал генеральный примар Ион Чебан.

На данный момент мы ведём дискуссии касательно того, делать ли из школ и детсадов избирательные участки. Мы склоняемся к тому, чтобы не располагать участки в детсадах. Но что касается школ – мы вряд ли сможем найти на замену такое большое количество помещений, – заметил он.

Однако градоначальник заверил, что после выборов все учебные заведения столицы будут должным образом продезинфицированы.

Напомним, выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября.

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