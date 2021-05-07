Избиратели, желающие проголосовать по новому месту жительства, должны подать соответствующее заявление

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что избиратели могут подавать заявления о своём новом месте проживания в случае, если они сменили его со времени проведения последних выборов. Для этого необходимо обратиться в орган местного управления.

Посредством данной процедуры гражданин будет внесён в список избирателей избирательного участка по заявленному месту нахождения и сможет реализовать на нём своё право голоса. Заявление вместе с приложенной к нему копией документа, удостоверяющего личность, подается лично до 10 июня включительно. Также необходимо будет предъявить булетин в оригинале.

Заявления, поданные на предыдущих выборах, больше не действительны, отмечает ЦИК.

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