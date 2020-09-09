Избиратели, желающие проголосовать по месту нахождения в день президентских выборов, могут подать соответствующее заявление

Избиратели, желающие проголосовать по месту нахождения в день президентских выборов, могут подать соответствующее заявление

Центральная избирательная комиссия сообщает, что избиратели, желающие проголосовать по месту своего нахождения в день президентских выборов 1 ноября, могут заявить о своём новом месте пребывания до 1 октября включительно.

Чтобы иметь возможность проголосовать на избирательном участке, отличном от того, который соответствует действующему месту жительства или прописки, избиратель должен лично подать заявление о месте нахождения вместе с копией документа, удостоверяющего личность, в орган местного управления населённого пункта, где хочет проголосовать. При подаче заявления, пишет moldpres.md, гражданин должен также предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.

Данная процедура позволяет избирателю зарегистрироваться в основном списке участка по заявленному месту нахождения и реализовать своё право голоса. Заявления, поданные на предыдущих выборах, более недействительны.

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