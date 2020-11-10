В ЦИКе рассказали, как во втором туре будут голосовать граждане с симптомами коронавируса

В ЦИКе рассказали, как во втором туре будут голосовать граждане с симптомами коронавируса

Граждане с симптомами коронавируса смогут в день выборов проголосовать по месту нахождения до 15.00, не предъявляя медицинскую справку. Об этом сообщили в ЦИК. 

Согласно законодательству, избиратель, который по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не может прийти на участок, вправе затребовать голосование с помощью переносной урны. Запросы подаются в письменной форме до 18.00 накануне дня голосования или до 15.00 в день выборов, передаёт moldpres.md.

Лица, которые не могут самостоятельно подать заявку для голосования на дому, вправе сделать это через членов своей семьи или обратиться за помощью к социальному работнику в примарии. В случае лиц с нарушением зрения эти запросы могут быть сделаны в устной форме.

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