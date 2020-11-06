Избиратели могут запросить сертификат для голосования во втором туре выборов до 14 ноября

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Документ позволит гражданам, которые в день выборов не будут находиться в населенном пункте, в котором они прописаны или проживают, проголосовать на любом другом избирательном участке по дополнительному списку.

Сертификат выдается при предъявлении удостоверяющего личность документа, подтверждающего прописку избирателя в периметре соответствующего участка, пишет moldpres.md. Подать заявление на предоставление справки можно до 14 ноября.

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