Избиратели могут запросить сертификат для голосования во втором туре выборов до 14 ноября

Избиратели могут запросить сертификат для голосования во втором туре выборов до 14 ноября

Документ позволит гражданам, которые в день выборов не будут находиться в населенном пункте, в котором они прописаны или проживают, проголосовать на любом другом избирательном участке по дополнительному списку. 

Сертификат выдается при предъявлении удостоверяющего личность документа, подтверждающего прописку избирателя в периметре соответствующего участка, пишет moldpres.md. Подать заявление на предоставление справки можно до 14 ноября.

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