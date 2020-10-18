Избиратели могут подавать заявления о голосовании по месту нахождения

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что с 17 по 31 октября включительно можно подавать заявления о голосовании по месту нахождения.

Согласно законодательству, если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не может прибыть в помещение для голосования, он может обратиться в участковое избирательное бюро с заявлением о голосовании с помощью переносной урны. Заявки могут быть поданы в письменном виде не ранее чем за две недели до дня выборов и не позднее 18 часов предшествующего голосованию дня. В день голосования письменные заявления могут подаваться не позднее 15 часов при условии представления медицинской справки.

Лица, которые не могут сами подать заявку на голосование по месту нахождения, вправе сделать это через члена своей семьи или обратиться за помощью к социальному работнику из примарии. Заявления о голосовании по месту нахождения слабовидящих также могут быть сделаны в устной форме.

В день выборов председатель избирательного участка должен назначить не менее двух членов избирательного участка, которые должны прибыть с переносной урной и необходимыми материалами для голосования на место, где находится избиратель. Голосование по месту нахождения можно запросить только на том избирательном участке, в периметре которого у избирателя есть регистрация по месту жительства/ по месту нахождения.

Указанные лица голосуют по списку избирателей, составленному участковым избирательным бюро на основании поданных заявлений, пишет moldpres.md.

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