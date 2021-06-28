Избирателей просят проверить правильность внесённых в списки данных

Центральная избирательная комиссия информирует, что до 10 июля включительно избиратели могут проверить правильность составления списков как на участках, так и онлайн – на страницах www.cec.md или http://liste.cec.md/.
На основании подтверждающих документов избиратель может потребовать включить или исключить себя из списка, а также исправить допущенные при составлении ошибки.
Проверить список можно следующим образом:
- на официальной странице ЦИК www.cec.md, нажав кнопку „Проверь себя в Государственном реестре избирателей” (необходимо ввести IDNP и пройти проверку анти-робот, после чего можно увидеть, к какому участку относится избиратель и каков его порядковый номер в списке);
- на странице verifica.cec.md, нажав кнопку „Узнай, где голосовать” (здесь нужно выбрать населённый пункт и место жительства/прописки);
- на сайте liste.cec.md (здесь нужно выбрать населённый пункт и участок, после чего можно скачать PDF-версию списка с данными);
- на сайте Комиссии, в рубрике „Карта избирательных участков”.
Напомним, избиратель может быть внесён только в один список на одном участке, в соответствии с пропиской.
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