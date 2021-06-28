Избирателей просят проверить правильность внесённых в списки данных

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Центральная избирательная комиссия информирует, что до 10 июля включительно избиратели могут проверить правильность составления списков как на участках, так и онлайн – на страницах www.cec.md или http://liste.cec.md/.

На основании подтверждающих документов избиратель может потребовать включить или исключить себя из списка, а также исправить допущенные при составлении ошибки.

Проверить список можно следующим образом:

Напомним, избиратель может быть внесён только в один список на одном участке, в соответствии с пропиской.

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