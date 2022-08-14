Избили пастуха и угнали два мотоцикла: злоумышленников задержали по горячим следам

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Инцидент произошёл накануне в селе Кайнарий Векь Сорокского района. Владелица овчарни сообщила в полицию, что неизвестные избили пастуха и угнали два мотоцикла с частной территории.

По данным полиции, злоумышленники проникли в овчарню, ударили пастуха тяжёлым предметом и угнали два мотоцикла. Транспортные средства были найдены в поле недалеко от места проишествия. Пострадавшего госпитализировали.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Ими оказались трое жителей села Вэдень в возрасте от 17 до 24 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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