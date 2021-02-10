Избили охранника, застрелили кабана: вопиющий случай браконьерства произошёл в заповеднике “Plaiul Fagului”

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Из ряда вон выходящий инцидент произошёл в Государственном природном заповеднике “Plaiul Fagului”. В ночь со вторника на среду четверо неизвестных протаранили на машине ворота, избили охранника, после чего занялись охотой.

Как уточнил директор заповедника Штефан Деляну, по предварительным данным, был застрелен один кабан, еще трое ранены. Нанесенный ущерб предстоит задокументировать.

Полиция была оповещена о случившемся. Уже установлено транспортное средство, на котором передвигались подозреваемые. Теперь предстоит установить их личности и все обстоятельства случившегося, пишет moldpres.md.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому поводу, просят звонить по телефону: 022 211-311.

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