Избили мужчину: полицейский и его сожительница предстанут перед судом

Избили мужчину: полицейский и его сожительница предстанут перед судом

Сотрудники прокуратуры Хынчешт завершили расследование и передали дело в суд.

Согласно материалам следствия, вечером 19 мая на территории автозаправочной станции полицейский и его приятельница-спортсменка избили местного жителя. Мотивом послужил денежный долг.

В результате потерпевший получил травмы. Вскоре после инцидента нападавшие были задержаны и помещены под арест на 30 суток.

За подобные действия законодательство предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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