Избили и ограбили прохожего: в столице задержали троих злоумышленников (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали троих молодых людей в возрасте 20 лет и 21 года из Каушанского, Дрокиевского и Хынчештского районов. Их подозревают в совершении уличной кражи.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл в феврале. К правоохранителям обратился мужчина. Он сообщил, что на улице Ион Крянгэ на него напали неизвестные. Они избили и ограбили его. У жертвы украли телефон Samsung и куртку, в кармане которой были деньги. Сумма ущерба составила 10 300 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения. Вскоре подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Во время допроса они признали свою вину. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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