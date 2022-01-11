Избили и ограбили прохожего в новогоднюю ночь: полиция ищет злоумышленников

Избили и ограбили прохожего в новогоднюю ночь: полиция ищет злоумышленников

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь, но пострадавший обратился в полицию только сегодня. Он сообщил, что неизвестные украли у него 120 тысяч леев. 

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, жертвой грабителей оказался 42-летний мужчина. Он обратился в Инспекторат полиции Буюкан, сообщив, что в ночь на 1 января на него напали и избили. Всё произошло на улице Пригорень. Вернувшись домой, потерпевший обнаружил, что грабители украли у него 120 тысяч леев, передаёт deschide.md.

По данному факту проводится проверка, а также выясняется достоверность фактов, изложенных потерпевшим.

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