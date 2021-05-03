Избили и ограбили: на жителя села Бэлчана напали в Пасхальную ночь

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20-летнего молодого человека избили и оставили без мобильного телефона в Пасхальную ночь. Инцидент произошёл в селе Бэлчана Хынчештского района.

Полицейским пострадавший рассказал, что к нему на улице подошли двое неизвестных, избили, после чего отобрали телефон. С места происшествия злоумышленники скрылись.

Молодой человек получил лёгкие травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, пишет deschide.md.

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