Избили и ограбили: на жителя села Бэлчана напали в Пасхальную ночь

Избили и ограбили: на жителя села Бэлчана напали в Пасхальную ночь

20-летнего молодого человека избили и оставили без мобильного телефона в Пасхальную ночь. Инцидент произошёл в селе Бэлчана Хынчештского района.  

Полицейским пострадавший рассказал, что к нему на улице подошли двое неизвестных, избили, после чего отобрали телефон. С места происшествия злоумышленники скрылись.

Молодой человек получил лёгкие травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, пишет deschide.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md