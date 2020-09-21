Избили до смерти пьяного товарища: подозреваемым в убийстве грозит до 15 лет тюрьмы

Избили до смерти пьяного товарища: подозреваемым в убийстве грозит до 15 лет тюрьмы

Двое мужчин без постоянного места жительства были задержаны сотрудниками полиции сектора Ботаника за умышленное убийство.

9 сентября в полицию обратился житель многоэтажки и сообщил, что нашёл за гаражом труп мужчины. На теле 44-летней жертвы эксперты обнаружили несколько ножевых ранений.

Подозреваемые в преступлении были задержаны. Как выяснилось, в день трагедии все трое распивали спиртное. Между погибшим и подозреваемыми возник конфликт. Последние несколько раз ударили жертву по голове металлическим предметом, после чего покинули место происшествия.

Стоит отметить, что ранее нападавших уже задерживали за умышленное причинение вреда здоровью и кражу. За умышленное убийство им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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