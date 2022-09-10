Избила подопечного: в Италии арестовали сиделку из Молдовы

0

48-летнюю гражданку Молдовы арестовали в Лацио. Женщину обвиняют в избиении пенсионера, у которого она работала в качестве сиделки.

После года работы молдаванка переехала в дом итальянца, так как между ними завязались отношения. С течением времени между парой начались ссоры, и мужчина попросил возлюбленную покинуть дом. В свою очередь, оскорблённая женщина избила пенсионера, в результате чего ему пришлось обратиться за помощью к врачам, пишет sinteza.org со ссылкой на местную прессу.

По ходатайству прокурора судья выдал ордер на арест гражданки. Расследование случившегося продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.