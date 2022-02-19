Избил знакомого, и тот скончался: бендерчанин получил 9 лет тюрьмы

Избил знакомого, и тот скончался: бендерчанин получил 9 лет тюрьмы

Суд вынес обвинительный приговор жителю Бендер. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего  смерть потерпевшего.

Преступление было совершено ещё в 2013 году. Подсудимый в компании своих коллег находился в кафе. С одним из сотрудников предприятия у него возникла конфликтная ситуация. Выйдя из заведения, обвиняемый избил своего обидчика и оставил его лежащим на земле. Следующим днём потерпевшего нашли мёртвым, пишет novostipmr.com. По заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы.

После совершения преступления бендерчанин скрылся от правоохранительных органов. В 2021 году его задержали. Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы.

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