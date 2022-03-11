Избил сожительницу и ранил двух соседей: жителю столицы “светит” тюремный срок (ВИДЕО)

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29-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство и домашнем насилии.

В начале февраля в полицию поступило сообщение об инциденте на Чеканах: в подъезде дома нетрезвый мужчина вёл себя агрессивно. Как выяснилось, гражданин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей и избил её. Впоследствии подозреваемый зашёл к соседу и ударил его ножом. Услышавший крики и подоспевший на помощь мужчина также получил от агрессора ножевое ранение.

Троих пострадавших госпитализировали. Нападавший задержан, мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

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