Избил соседку молотком: рецидивисту грозит до двух лет тюрьмы

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К правоохранителям обратилась жительница села Парканы с просьбой привлечь к ответственности соседа, который избил её молотком.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что мужчина пригласил потерпевшую к себе в гости. Вместе распивали спиртное, потом возникла ссора. В какой-то момент хозяин дома схватил молоток и стал бить им 51-летнюю женщину по голове и рукам, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Вся в крови сельчанка дошла до ближайшего магазина, оттуда и вызвала правоохранителей. От госпитализации женщина отказалась.

Соседом оказался неоднократно ранее судимый, состоящий на специальном учёте как злоупотребляющий алкоголем 47-летний мужчина. По факту причинения тяжкого вреда здоровью рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

За содеянное гражданину грозит до двух лет лишения свободы.

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