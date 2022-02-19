Избил собутыльника до смерти: жителю Флорешт грозит 15 лет тюрьмы

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В полицию обратился житель села Вэрвэреука Флорештского района, который сообщил, что во дворе его соседа он заметил труп мужчины со следами насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что погибший, 52-летний мужчина, пришёл в гости к своему 32-летнему односельчанину. Вместе они употребляли спиртные напитки, а в один момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Хозяин дома схватил лом и избил им своего собутыльника. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.



Труп был отправлен на экспертизу. Подозреваемого задержали на 72 часа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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