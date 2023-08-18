Избил родную мать: мужчину из Резины приговорили к общественным работам

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Житель Резины получил 100 часов общественных работ за то, что избил мать.

По материалам дела, мужчина вернулся домой в нетрезвом виде. Его мать сообщила о намерении выйти замуж за односельчанина, но её сын выразил своё несогласие кулаками. Мужчина несколько раз ударил мать, в результате чего женщина получила травму головы.

Агрессор полностью признал свою вину, передаёт deschide.md.

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