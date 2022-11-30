Избил приятеля до смерти: житель Теленешт попал на скамью подсудимых

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Прокуратура Теленештского района завершила расследование и направила в суд дело в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью.

Как было установлено, гражданин находился в гостях у односельчанина, мужчины выпивали. В ходе конфликта гость избил потерпевшего деревянной палкой. В результате тяжких телесных повреждений хозяин дома скончался на месте.

Обвиняемый свою вину не признал. В настоящее время он находится под стражей.

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