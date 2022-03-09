Избил мужчину до смерти: житель столицы получил 12 лет тюрьмы

Избил мужчину до смерти: житель столицы получил 12 лет тюрьмы

Решением столичного суда 36-летний мужчина был приговорён к 12 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как было установлено, в октябре 2021 года между подсудимым и 41-летним мужчиной возник конфликт на улице. Обвиняемый избил противника, причинив тяжкий вред здоровью. На следующий день в результате полученных травм потерпевший скончался, его труп обнаружили в квартире по месту жительства.

Суд также постановил взыскать с подсудимого в пользу родственников потерпевшего 60 000 леев в качестве причинённого материального ущерба и 200 000 леев за моральный ущерб.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md