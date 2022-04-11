До смерти избил мужчину: житель Кишинёва получил за содеянное 9 лет тюрьмы

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Суд сектора Буюканы приговорил 36-летнего жителя столицы к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.



По данным пресс-службы прокуратуры, всё произошло в сентябре прошлого года в столичном секторе Чеканы. Подсудимый избил двух мужчин. В результате один из них получил лёгкие телесные повреждения, а второй – черепно-мозговую травму, которая стала причиной смерти.

В ходе уголовного дела подозреваемый признал свою вину. Решение суда не окончательное и может быть обжаловано в течение 15 дней.

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